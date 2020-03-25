تعليق دراسة ملفات طالبي القروض في اغلب البنوك

قامت مصالح أغلب البنوك العمومية بتعليق دراسة ملفات طالبي القروض الى غاية الرابع من شهر أفريل الداخل.

وجاء هذا القرار، حسبما أفادت به مصادر رسمية بقطاع المالية، للنهار أونلاين، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتسريح 50 من الماىة من القاعدة العمالية.

الامر الذي جعل أغلب مسؤولي هذه البنوك يحافظون على تقديم خدمة دنيا لا تخرج عن إطار تسهيل اجراءات تسليم رواتب زباىنها في أحسن الظروف، سواء من طرف الأعوان، او من خلال الموزعات الٱلية، مع اعتماد نفس الشروط المعمول بها في وقت سابق.

وفي المقابل قام هؤلاء المسؤولين بتعليق دراسة ملفات طلب القروض البنكية، في انتظار استئناف العملية بداية من الرابع من شهر افريل الداخل.

وتطبق البنوك العمومية الاجراءات الاحترازية تفاديا لانتشار العدوى من خلال الزام اعوانها على مستوى الوكالات بارتداء القفازات واستعمال المحلول المعقم.