تعليق رحلات قطارات الضواحي بالجزائر العاصمة بسبب التقلبات الجوية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، تعليق رحلات قطارات الضواحي مساء اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعة 18:00. وذلك بسبب التقلبات الجوية والرياح القوية التي أدت إلى تساقط أشجار على بعض مقاطع السكة الحديدية بضواحي الجزائر العاصمة.

وأوضحت الشركة أن الاستئناف العادي للرحلات سيكون صباح يوم غد حسب البرنامج المعتاد. بعد الانتهاء من اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لتأمين خطوط السكة الحديدية ومراقبة حالة المنشآت.

وأشارت إلى أن قطارات الخطوط الكبرى غير معنية بهذا التعليق وتواصل سيرها وفق البرنامج العادي.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على حماية أمن وسلامة المسافرين، مع تقديم اعتذارها عن هذا التوقف الاضطراري.