تعليق رخصة الإستغلال لشركة “ريماز للإستيراد والتصدير” لإنتاج المستلزمات الطبية
أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن تعليق رخصة الإستغلال للشركة ذات المسؤولية المحدودة “ريماز للإستيراد والتصدير” لإنتاج المستلزمات الطبية.
وحسب بيان للوزارة، فأكدت من خلاله، أنه “ليكن في علم المؤسسات الصيدلانية، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق لـ23 فيفري 2021 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها. باشرت مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية أول أمس الثلاثاء بتعليق رخصة الاستغلال للشركة ذات المسؤولية المحدودة “ريماز للاستيراد و التصدير”. لإنتاج المستلزمات الطبية الكائن مقرها بطريق اولاد فايت ملكية 72 مجموعة 4 الشراقة”.
كما كشفت الوزارة، أنه “لم يستفد أي مستلزم طبي لشركة “ريماز للإستيراد والتصدير” من المصادقة أو التصريح بالبيع من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية”.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم حظر بيع أو تسويق المستلزمات الطبيّة لشركة “ريماز للاستيراد و التصدير”.
طالع أيضا
وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو المتعاملين لإيداع ملفات البرامج التقديرية للإستيراد لسنة 2022
وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو المتعاملين لإيداع ملفات البرامج التقديرية للإستيراد لسنة 2022
وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد أعلنت عن بدء عملية إيداع البرامج التقديرية لإستيراد المنتجات والتجهيزات الطبية لسنة 2022.
وجاء في مذكرة موجهة إلى المتعاملين الصيدلانيين نشرتاها على الصفحة الرسمية للوازرة على فايبسوك: “تنهي وزارة الصناعة الصيدلانية إلى علم جميع المتعاملين الصيدلانيين، أن إيداع البرامج التقديرية لاستيراد المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية لسنة 2022 .يتم من 17 أوت إلى غاية 17 أكتوبر 2021 .
وأوضح نفس المصدر، أن عملية إيداع البرامج التقديرية للإستيراد تكون عبر المنصة. التي أنشئت لهذا الغرض من قبل مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية. غير أنه يتوجب على المدراء التقنيين أو ممثليهم تقديم الوثائق الأصلية المطلوبة في ملف طلب برامج الإستيراد. على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp