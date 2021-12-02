تعليق رخصة الإستغلال لشركة “ريماز للإستيراد والتصدير” لإنتاج المستلزمات الطبية

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن تعليق رخصة الإستغلال للشركة ذات المسؤولية المحدودة “ريماز للإستيراد والتصدير” لإنتاج المستلزمات الطبية.

وحسب بيان للوزارة، فأكدت من خلاله، أنه “ليكن في علم المؤسسات الصيدلانية، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق لـ23 فيفري 2021 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها. باشرت مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية أول أمس الثلاثاء بتعليق رخصة الاستغلال للشركة ذات المسؤولية المحدودة “ريماز للاستيراد و التصدير”. لإنتاج المستلزمات الطبية الكائن مقرها بطريق اولاد فايت ملكية 72 مجموعة 4 الشراقة”.

كما كشفت الوزارة، أنه “لم يستفد أي مستلزم طبي لشركة “ريماز للإستيراد والتصدير” من المصادقة أو التصريح بالبيع من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية”.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم حظر بيع أو تسويق المستلزمات الطبيّة لشركة “ريماز للاستيراد و التصدير”.

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