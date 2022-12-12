تعليق رخصة السياقة من سنتين الى 4 سنوات في هذه الحالة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول خطر السياقة تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت ذات المصالح تعاطي المواد المخدرة يؤثر بالسلب على السائق، لأن قائد المركبة لا يكون فى قمة تركيزه أثناء القيادة، كما تجعل السائق عنفواني وبالتالي تصبح القيادة متهورة. كما تؤثر سلبًا على عينيه، إذ تجعله يعاني من ضعف الرؤية وعدم الاتزان. وتسبب النعاس وضعف الذاكرة وتقلل مهارات التفكير وسرعة الانتباه، في حين تسبب المهدئات الدوخة والنعاس أيضًا، قد يمتد تأثيرها ليشمل الجهاز العصبي، مسببةً ارتخاءً في اليدين والقدمين، مما تصعب على السائق التحكم في مقاليد المركبة.

وأضاف ذات المنشور انه وفي حال وان نتج عن التعاطي إصابة شخص بجروح أووفاته، يتم تحرير محضر يرسل الى السلطات القضائية مرفوقا برخصة السياقة. وذلك طبقا لأحكام المادتين 68 و70 من القانون 01-14 المعدل والمتمم.

وتابعت ذات المصالح منشورها إلى ان العقوبات الجزائية، عن يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة، القيام بـ تعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح من سنتين الى 4 سنوات.