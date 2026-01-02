تعليق رخصة الصيد لسفينة لهذا السبب 

أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، عن التعليق الفوري لترخيص الصيد البحري للسفينة المسماة ( ع أ 1 )المسجلة بولاية الشلف.

وجاء هذا القرار بعد فتح تحقّيق تكميلي، أظهر ضلوع السفينة في ممارسة الصيد داخل منطقة ممنوعة بسواحل ولاية مستغانم.

وحسب بيان للمديرية انه “على إثر تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام عدد من سفن الصيد من نوع جياب (Chalutiers) بممارسة نشاط الصيد بالقرب من الشواطئ”.

وقد تم إصدارت تعليمات إلى مصالحها المحلية من أجل فتح تحقيقات وتحريات ميدانية.

التحريات أسفرت عن الاشتباه في تورط السفينة المسماة “ع.أ-1″، المسجلة بولاية الشلف، في ممارسة الصيد داخل منطقة ممنوعة بسواحل ولاية مستغانم.

وأضاف البيان أنه وبناءً على تقرير مفصل أعده مفتش الصيد البحري وتربية المائيات لولاية مستغانم، قامت المديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف بفتح تحقيق تكميلي، أظهر ضلوع السفينة في مخالفات سابقة.

وبهذا تم التعليق الفوري لترخيص الصيد البحري للسفينة المعنية، مع استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. من جهة أخرى.

كما أصدرت المديرية العامة تعليمات بفتح تحقيق ثانٍ بالتنسيق بين مديريتي الصيد البحري وتربية المائيات لولايتي الجزائر وتيبازة، للتحري حول حادثة مماثلة.

هذه المخالفات تُعرّض مرتكبيها إلى عقوبات جزائية طبقًا للتشريع المعمول به.بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التي اتخذتها.

كما أمرت المديرية بتكثيف خرجات مفتشي الصيد البحري عبر مختلف موانئ الصيد ومواقع الرسو على مستوى جميع الولايات الساحلية، وتعزيز التنسيق مع المصالح المختصة لحرس السواحل.