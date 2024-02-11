تعليق صادم من هشام جمال على صورة خطيبته ليلى زاهر

علق الفنان والمنتج المصري هشام جمال، على صورة خطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر، ببوستر مسلسلها الجديد “أعلى نسبة مشاهدة”، ووصفها بـ”العقربة”.

وحاول بعدها تلطيف الأجواء موجهاً التهنئة لها بالمشاركة في العمل المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

ونشر هشام جمال البوستر الرسمي لخطيبته ليلى زاهر من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” عبر ستوري حسابه على إنستغرام.

وعلق عليه في الصدارة قائلاً: “ما شاء الله عليكي يا حبيبتي، عاملة زي العقربة في الصورة ليه القلق ده؟”.

وأضاف في ذيل الصورة: “ألف مبرووك يا لولو، مبسوط باللي انتي عاملاه جداً، وربنا يوفقكوا وتكسروا الدنيا إن شاء الله”.

يذكر أن هشام جمال ظهر مؤخراً لأول مرة مع خطيبته ليلى زاهر في حلقة خاصة من برنامج “صاحبة السعادة”.

وأكد جمال أنه اتفق في البداية مع خطيبته على اقتصار احتفالهما على الأسرتين فقط وبشكل خاص تماماً، وذلك أثناء قراءة الفاتحة.

لافتاً إلى أنه كان من المخطط الاحتفاظ بسرية علاقته وليلى لحين إتمام الخطوبة رسمياً.

ولكن أحد حضور الحفل قام بتصويرهما خلسة ونشر الصور دون الحصول على موافقتهما.