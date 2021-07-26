أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها الحجر الصحي، مع رفع تسعيرة الآذان خلال الصلوات المعلقة مع مراعاة صيغة ” الصلاة في بيوتكم” مرتين في آخر الآذان

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فقد تقرر غلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية. تنفيذا لبيان الوزارة الأولى القاضي بالعود إلى الحجر الصحي من الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا.

كما شددت الوزارة على المتابعة الميدانية وتكليف المفتشين المعتمدين لمتابعة تنفيذ الإجراءات. مع موافاة المفتشيبة العامة بكل مايمكن أن يعترضكم