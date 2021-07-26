عاجل
ارتفاع كبير لإصابات كورونا بالجزائر.. 1505 حالة و24 وفاة خلال 24 ساعة
إعــــلانات
الوطني

تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها الحجر الصحي

بقلم أمينة داودي
تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها الحجر الصحي
تعليق صلاة الجماعة في المساجد
  • 7082
  • 0

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها الحجر الصحي، مع رفع تسعيرة الآذان خلال الصلوات المعلقة مع مراعاة صيغة ” الصلاة في بيوتكم” مرتين في آخر الآذان

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فقد تقرر غلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية. تنفيذا لبيان الوزارة الأولى القاضي بالعود إلى الحجر الصحي من الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا.

كما شددت الوزارة على المتابعة الميدانية وتكليف المفتشين المعتمدين لمتابعة تنفيذ الإجراءات. مع موافاة المفتشيبة العامة بكل مايمكن أن يعترضكم

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964884
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات