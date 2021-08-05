تعليق صلاة الجمعة عبر كافة مساجد ولاية سعيدة

كشفت مديرية الشؤون الدينية لولاية سعيدة، اليوم الخميس، عن تعليق صلاة الجمعة لنهار الغد بكل مساجد الولاية.

وجاء في بيان للمديرية أنه تقرر تعليق صلاة الجمعة الأسبوع الحالي فقط غدا بكل مساجد الولاية، بالإضافة الى تعليق التعليم القرآني بكل مدارس وأقسام الولاية ذكورا وإناثا.

إلى جانب، تعليق صلاة المغرب والعشاء والصبح بمساجد بلديتي سعيدة وأولاد خالد .

وأوضحت أن جمع التبرعات يؤخر لصلاة عصر الجمعة من نفس اليوم.