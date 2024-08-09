تعليق عضوية الكيان الصهيوني بالإتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب

أعلنت وسائل إعلام صهيونية، عن تعليق عضوية الكيان الصهيوني لمدة عامين في الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب.

وحسب ذات المصادر، جا تعليق عضوية الكيان الصهيوني بهذه الهيئة، بسبب “الحرب على غزة، واتهامات الإبادة الجماعية وانعدام الأخلاق والقيم الإنسانية”.

وقد تقدمت رابطة طلاب الطب من البرازيل بهذا الطلب.

والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب هو منظمة غير حكومية تمثل جمعيات طلاب الطب من 123 دولة، تأسس عام 1951 ومقرها الدنمارك.