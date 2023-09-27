تعليق على منشور تحريضي عبر “فايسبوك” يجر متهم للتحقيق

أجل القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الاربعاء، محاكمة المتهم “ب.م” إبن ولاية غرداية. المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” باسم مستعار “م.ر”.

كما تم متابعة المتهم الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الحال. بجنحة التمييز وخطاب الكراهية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

بحيث تم استدعاء المعني للتحقيق بسبب تعليق تحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي. ردا على منشور أحد المدويين على الفايسبوك وهو مقيم حاليا في بلجيكا.

وفي تفاصيل القضية فإنه في اطار متابعة الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رصدت مصالح الشرطة القضائيّة لفرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية منشور في صفحة تحمل اسلم مستعار t.b” 77″. ممرض سابق بالعيادة الجوارية بمنطقة السمار ومتواجد حاليا ببلجيكا. وفي المنشور الفايسبوكي تحدث المعني عن حذف اسم الشهيد “شرفي محمد” من أحد اعلانات المؤسسات الاستشفائية بالقرارة بغرداية.

نتائج التحقيق

وفي اطار التحقيق تم تفحص التعليقات على المنشور فتم رصد صاحب الصفحة الحاملة اسم مستعار “م.ا”.

حيث تضمن التعليق عبارة تحريضية وخطاب الكراهية والتمييز المتمثلة في”لازم نديرو دولة وحدنا حنايا عندنا حاجة فيهم وتحيا العنصرية إلى يوم الدين”.

وكللت التحقيقات بتوقيف المتهم الحالي وإحالته على التحقيق في انتظار متدا ستسفر عنه جلسة محاكمته من وقائع جديدة.