تعليق عملية إبرام عقود الزواج إلى إشعار ٱخر

قرر والي ولاية بسكرة عبد الله أبي نوار تعليق عملية إبرام عقود الزواج بالولاية تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وجاء في التعليمة التي وجهها الوالي إلى كافة الجهات المسؤولة بالولاية، والتي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، أنه تبعا لسلسلة التدابير والإجراءات الوقائية الرامية لمحاصرة الوباء وانتشاره ونظرا لكون إبرام عقود الزواج أصبحت تشكل عاملا لا يستهان به في توفير شروط انتشار الفيروس سواء أثناء الإجراءات الرسمية التي تتم على مستوى المصالح، أو بالخصوص التي تتم على مستوى الأعراس والحفلات فقد تقرر تعليق عملية إبرام عقود الزواج مؤقتا وذلك إلى إشعار ٱخر.

من جهته شدد الوالي على ضرورة التطبيق الصارم والتقيد التام بهذه التعليمة.