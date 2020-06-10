تعليق لإبنة رجاء الجداوي يُثير المخاوف حول حالتها الصحية

أحدث تعليق لإبنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، على فايسبوك، قلق جمهورها، بعدما كشفته حول مستجدات وضع والدتها الصحي بعد إصابتها بكورونا.

وأكدت أميرة مختار، إبنة الجداوي، على صفحتها بفايسبوك، أن وضع والدتها الصحي ما زال مقلقاً، وأنها لم تتحسن بعد بالشكل الذي يثبت تخطيها لمرحلة الخطر.

وكشفت أميرة، أن والدتها لا تزال بغرفة العناية المركزة.

كما شكرت إبنة رجاء الجداوي، كل الكاقم الطبي، الذي يتابعون حالة والدتها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وهو ما أشار حالة من القلق لدى جمهور الفنانة القديرة، والذي كان يأمل أن تتخطى مرحلة الخطر وتخرج من العناية المركزة.

خاصة بعد الإعلان عن تلقي الجداوي، لجرعتين من حقن البلازما من دم شخص متعافي أصيب بالمرض، وما نتج عنه من تحسن ملحوظ في حالتها بعد 17 يوماً قضتها بالمستشفى.