تعليق مؤقت لحركة الترامواي بسيدي بلعباس

أعلنت شركة سيترام عن تعليق حركة الترامواي مؤقتًا، وذلك عقب النشرية الجوية الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية. التي صنّفت الوضع في حالة إنذار من المستوى الثالث بسبب رياح قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس.

وأكدت الشركة، أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة المسافرين وتفاديًا لأي مخاطر محتملة. مشددة على أن فرقها تبقى في حالة متابعة دائمة للوضع. وأن خدمة الزبائن ستظل متاحة للإجابة عن جميع الاستفسارات.

ودعت سيترام المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل، واحترام تعليمات الأعوان على طول الخط. إلى غاية تحسن الظروف الجوية واستئناف الحركة بشكل عادي.

