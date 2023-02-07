تعليق مؤقت لمساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا

كشف خبر عاجل بثته وكالة الأناضول التركية، عن تعليق المساعدات العاجلة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى سوريا.

وحسب ذات المصدر، فقد صرح مسؤول أممي أنه قد تم تعليق نقل المساعدات العاجلة. التي تقدمها المنظمة عبر تركيا إلى شمال سوريا مؤقتا على خلفية الدمار الذي خلفه الزلزال في البنية التحتية.

وقد ارتفع إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا إلى أكثر من 4800 شخص.

وأعلن الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية أن عدد ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا. ارتفع إلى أكثر من 790 قتيلا وأكثر من 2200 مصاب.

وقال الدفاع المدني إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش والهزات الارتدادية. التي أعقبته إلى 3381 قتيلا، وعدد الجرحى إلى 20 ألفا و426.

وأكدت الإدارة انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال، وتلقي بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 مبنى لم يتم تأكيدها.