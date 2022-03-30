تعليق مثير لهيفاء وهبي على صفعة ويل سميث

علقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على صفعة النجم العالمي ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك، والتي أثارت جدلا كبيرا.

وكتبت هيفاء عبر ستوري حسابها على انستغرام: “ويل سميث وقف دفاعا عن احترام زوجته. نفذ ذلك بقلة احترام، لكن في هذا الوقت فهو وقف دفاعا عن زوجته”.

وأضافت هيفاء في تعليق آخر:” لتكون أعظم فضيحة في تاريخ التليفزيون”.

وكتبت هيفاء وهي في منشور آخر: “الرجل أمام خيارين في العلاقة. إما أن يقف ويكون الرجل الذي تحتاجه. أو يجلس لترى هي الرجل الذي يقف خلفه”.

وتابعت: “لو عنا كان شارك معه بالمزح، وإذا سألته ليه ما دافعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين ونعمله قيمة؟”.

وتفاعل جمهور النجمة اللبنانية بكثافة مع تعليقاتها واختلفت الأراء بين مؤيد لما قالته وبين معارض.

وعلى الصعيد الفني انشغلت هيفاء خلال الفترة الأخيرة بتصوير فيلمها “رمسيس في باريس”. رفقة الممثل مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد ثروت ومحمود حافظ.

ويتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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هكذا علق نجوم العرب على صفعة ويل سميث!

تفاعل عدد كبير من مشاهير العالم والعرب، مع الحدث الذي أحدث ضجة في حفل توزيع جوائز الأوسكار. وهو صفع النجم ويل سميث، لمقدم البرامج كريس روك، على خشبة مسرح الأوسكار.

كما علق عدد من النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، على حادثة صفع النجم العالمي ويل سميث لمقدم البرامج الشهير كريس روك. إذ انقسم الجمهور ما بين مؤيد لهذا التصرف ومعارض له.

ومن جهتها، أيدت الفنانة الإماراتية أحلام أيدت، موقف ويل سميث، ودافعت عن ردة فعله. وأعادت نشر تغريدة تبرر موقف ويل سميث، وعلقت عليها: “وأنا معك، يستحق الضرب بلا إنسانية”.

ومن جانبها علقت الفنانة المصرية عبير صبري، على الحدث من خلال حسابها علي موقع “إنستغرام”. قائلة “صفعه ويل سميث لمقدم حفل الاوسكار كريس روك على السخرية من شعر زوجته المريضة بالثعلبة، صفعة لكل المتنمرين”. “ربما كانت رد فعل عنيفة من ويل سميث”. “لكني أثق أن هذا القلم سيجعل كل متنمر يفكر كثيرا قبل أن يلقي سمومه وسخافاته وقل إنسانيته في وجه الاخرين”. “لم أحب الموقف لجميع الاطراف، لكن هذا الموقف علامة عدم تقبل الإهانه علنا وردها علنا أيضا”.