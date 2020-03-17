تعليق معالجة طلبات التأشيرة الفرنسية بالجزائر وإلغاء المواعيد المحجوزة بسبب كورونا

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تعليق معالجة طلبات التأشيرة الفرنسية بالجزائر وإلغاء المواعيد المحجوزة بسبب كورونا
بقلم فوزية مسعدي

أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر عن تعليق معالجة طلبات التأشيرة الفرنسية بالجزائر إلى إشعار آخر.

وأفادت السفارة الفرنسية بالجزائر، اليوم الثلاثاء في صفحتها الرسمية عبر تويتر، أنه تم تعليق معالجة جميع طلبات تأشيرة الإقامة القصيرة والطويلة المدى حتى إشغار آخر، كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت السفارة أن قرار التعليق يخص جميع فئات التأشيرات وجميع أنواع جوازات السفر، كما أكدت أيضا أنه سيتم إلغاء حتى المواعيد التي تم حجزها سابقا لطلب التأشير.

من جهتها أعلنت القنصلية الفرنسية بالجزائر غلق أبوابها إلى إشعار آخر، كإجراء وقائي من تفشي فيروس كورونا.


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