تعليق مواعيد تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة.. سويسرا توضح

أوضحت سفارة سويسرا في الهند أنها لم تعلق مواعيد تأشيرة شنغن للمجموعات السياحية الهندية.

وأوضح المتحدث باسم سفارة سويسرا في الهند أن لديهم ما يقرب من 800 موعدًا يوميًا حتى نهاية سبتمبر. بما في ذلك 22 مجموعة من المسافرين.

وقال المتحدث “لم تعلق سفارة سويسرا في الهند مواعيد تأشيرة شنغن للمجموعات السياحية الهندية. لدينا ما يقرب من 800 موعد يومي حتى نهاية سبتمبر 2023 وتشمل هذه 22 مجموعة “.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأخرى أن السفارة السويسرية في نيودلهي. لن تتمكن من قبول الطلبات الجديدة من المجموعات السياحية بسبب ارتفاع الطلب.

لم يُزعم أبدًا أن السفارة ستعلق مواعيد تأشيرة شنغن لهذه المجموعة من المسافرين.

كما يكشف المتحدث باسم سفارة سويسرا في الهند، حتى الآن هذا العام. عالجت السفارة طلبات تأشيرة شنغن أكثر مما كانت عليه في عام 2019.

من بداية هذا العام حتى جوان، عالجت سفارة سويسرا في الهند ما مجموعه 128،446 طلب تأشيرة شنغن. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

“في عام 2023 ، عالجت سفارة سويسرا في الهند طلبات الحصول على تأشيرة أكثر مما عالجته في عام 2019. لقد تجاوزنا مستوى المعالجة في أوقات ما قبل الوباء. من جانفي إلى جوان، تعاملنا مع 129446 طلبًا. مقابل 120.071 طلبًا خلال نفس الفترة من عام 2019 – بزيادة قدرها 7.8 بالمائة “.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أشار المتحدث الرسمي إلى أن السفارة نفذت بالفعل بعض الإجراءات. لتسهيل عملية طلب تأشيرة شنغن للمتقدمين من الهند.

وفقًا للمتحدث، يمكن لجميع المتقدمين الهنود التقدم للحصول على التأشيرة قبل ستة أشهر من تاريخ سفرهم.

كجزء من تدابيرها لتسهيل عملية طلب التأشيرة للمتقدمين الهنود. زادت سفارة سويسرا في الهند أيضًا من قدرتها الإجمالية في جميع أنحاء البلاد.