تعليق موعد العديد من التظاهرات الثقافية بالجزائر

علقت الكثير من التظاهرات الثقافية، وكبرى المهرجانات، المقررة في هذه الفترة، إلى آجال غير معلومة، بسبب الحراك الجزائر الشعبي.

ومن بين هذه التظاهرات، اختفاء دورة “الكوميكون” في دورتها الثانية لهذه السنة، ناهيك عن تقلص النشاطات الثقافية والفنية.

ويبقى موعد الطبعة الرابعة من المهرجان الدولي للفلم المتوسط بعنابة، والمزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 24 الى 30 أفريل القادم، دون تحديث لموعده وموقعه.

ناهيك عن تأجيل بعض الانشطة الفنية، على غرار ملكة جمال قسنطينة 2019 في طبعتها الثالثة التي كان من المزمع تنظيمها يوم 30 مارس الفائت.

وزيرة الثقافة الجديدة باشرت نشاطها من على الوزارة ببيان، يفيد بتأجيل مشاركة الجزائر في موعد ثقافي من المزمع تنظيمه شهر ماي القادم.

وتبقى الكثير من المواعيد الثقافية معلقة الى اشعار آخر، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.