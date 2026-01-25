إعــــلانات
الوطني

بقلم نادية بن طاهر
تعليق مُؤقت لرحلات القطار على خط وهران-بشار
  • 156
  • 0

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم التعليق المؤقت لرحلاتها على الخط وهران- بشار “ذهابا وايابا”.

ويأتي ذلك، حسب بيان للشركة، في اطار الاستعداد لدخول الخط المنجمي الغربي( بشار - تندوف- غارا جبيلات)، حيز الاستغلال.

وسيتم التعليق المؤقت للرحلات على الخط وهران- بشار “ذهابا وايابا”، بداية يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026.

وبالتالي، فإن آخر رحلة على الخط المذكور ستكون يوم الإثنين 26 جانفي 2026، على أن يتم إعلام المسافرين بموعد استئناف الرحلات ضمن بيان لاحق.

رابط دائم : https://nhar.tv/QPz7N
