تعليق نشاطات شركة Global Motors Industries لتركيب شاحنات وحافلات هيونداي

أعلمت شركة قلوبال موتورز أندستريز، لتركيب شاحنات وحافلات العلامة هيونداي، عن تعليق نشاطات مصنعها الكائن بولاية باتنة، إبتداء من 31 ديسمبر إلى أجل غير مسمى.

وحسب بيان الشركة، فقد جاء هذا القرار بعد نفاذ مخزون الشركة من طواقم التركيب، وبعد توقف سلسلة الإمداد بهاته الطواقم.

وأوضحت الشركة أن هذا الإنقطاع في الإمداد إستمر لمدة فاقت الستة أشهر، وأدخل الشركة وعمالها في بطالة تقنية شبه تامة منذ 27 أوت الفارط، مسببا في نفس الوقت انخفاضا رهيبا في الإنتاج تجاوز 98٪.

ورغم تلك الصعوبات –يضيف البيان- حافظت الشركة على مناصب عمل موظفيها وضمنت لهم أجورهم كاملة غير منقوصة لمدة فاقت الأربعة أشهر وأغلبهم مجبرين على المكوث في بيوتهم.

اليوم، وبعد نفاذ مواردها المالية، لم يعد في مقدور الشركة صرف رواتب العمال في ظل الغياب التام للإنتاج.

وأشارت أن هذه الوضعية الحرجة، أرغمت إدارة الشركة على إحالة 300 فرد من تعداد عمالها على البطالة الفنية الفعلية مع ما يترتب عن ذلك من إيقاف لصرف الأجور.

باقي تعداد العمال البالغ عددهم 280 عامل سيتولون تصريف الأعمال العالقة للمصنع، صيانة مرافقه وتجهيزاته و تأمين منشآته إلى حد التوقف الكامل لنشاطه.

في الحين نفسه، تعمل إدارة الشركة حثيثا للحصول على المقررات التقنية المنتظر إصدارها من الوزارة الوصية، والتي أستوفت الشركة جميع شروطها.

هذه المقررات ستمكن الشركة من إعادة بعث إنتاجها وبالتالي رفع حالة البطالة التقنية عن عمالها والعودة إلى مناصب عملهم.

وأشار بيان الشركة أيضا إلى الجهود الجبارة التي يبذلها شباب الشركة الأوفياء في هذه الظروف الصعبة، و دون أي مقابل، لإكمال مشروع مصنع الشركة الجديد الباعث لأمل مستقبل زاهر لأبناء هذه الولاية وهذا الوطن.