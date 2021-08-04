تعليق نشاط النقل مابين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية على 37 ولاية

أمر الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، تعليق نشاط النقل مابين الولايات، خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

وفي بيان للوزاروة الأولى، يخص هذا الاجراء الولايات السبعة والثلاثين المعنية بالحجر وهي أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة.

بالإضافة الى ولايات مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

كما تم تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، و النقل بالسكك الحديدية خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.