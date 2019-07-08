تعليق نشاط 5 مرامل وتوجيه إعذارات لـ3 آخرين بالمسيلة

اتخذت ولاية المسيلة، اليوم الإثنين قرارا يتضمن تعليق نشاط 5 مرامل وتوجيه إعذارات لـ3 آخرين ينشطون بإقليم الولاية.

وحسبما ذكر بيان صادر عن الولاية، فإنّ الأمر يتعلق بـ4 مرامل تنشط ببلدية بوسعادة، وأخرى ببلدية سيدي عامر.

ووفقا لنفس المصدر، فإنّ القرار المُتخذ من طرف والي الولاية إبراهيم أوشان، قد تم حجز عتاد هذه المرامل لمدة شهر.

وأشار ذات البيان، إلى الأسباب التي أدّت إلى إتخاذ قرارا كهذا، ذكر بأنّ المعننين قاموا بمخالفة دفتر الشروط المنصوص عليه قانونيا.

بالإضافة إلى عدم التقيّد بالإحداثيات المحددة، إلى جانب إخلالهم بالإلتزامات وعدم إحترامهما.

وفي ذات السياق، تم توجيه 3 إعذارات لـ3 مرامل لتسوية وضعيتها القانونية إتجاه تسديد حقوق الخزينة العمومية في أجل أقصاه 15 يوما.

وتخص كل من مرملتين بمدينة الخبنة، وأخرى في سيدي عامر.