تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والقطارات أيام العطلة الأسبوعية

قررت مصالح الوزارة الاولى اليوم تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية للولايات المعنية بالحجر الصحي. وقررت اليوم مصالح الوزارة الاولى تعديل توقيت الحجر الصحي من 20.00 مساءً إلى 6.00 صباحا بداية من الغد لمدة 10 أيام

قرار التعديل يخص 35 ولاية وإستثنى 23 ولاية أخرى. كما سيتم غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا لانتقال العدوى. وفق ذات البيان القرار مس كل من ولاية أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة .

كما ان الوولايات المعنية بالحجر هي تلمسان،تيزي وزو، العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر وهران. بالإضافة إلى ولاية البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت خنشلة ، سوق أهراس ، تيبازة، النعامة ، غليزان عين تموشنت، أولاد جلال، الوادي، ورقلة.

كما قررت الوزارة الاولى غلق أسواق بيع السيارات الـمستعملة، القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات، ودور الشباب، والـمراكز الثقافية. في حين تم تحديد نشاطات الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع الـمحمول

بالإضافة إلى غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة، وأماكن التنزه و الشواطئ على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.