تعليق الدراسة بالأطوار الثلاثة غدا الأربعاء والخميس

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم، في بيان لها، تعليق الدراسة في جميع المستويات التعليمية، غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب هبوب رياح قوية.

وجاء في البيان، أنه تبعًا للبرقية المستعجلة المرسلة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل المتعلقة بالنشرة الجوية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كلم في الساعة من يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 الساعة 15:00 إلى غاية يوم الخميس 29 جانفي 2026.

وعليه فإن وزارة التربية الوطنية تعلن عن تعليق الدراسة في جميع المستويات التعليمية يومي الأربعاء 28 والخميس 29 جانفي 2026 في الولايات التالية:

وهران، تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، النعامة، البيض، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، سوق أهراس، باتنة وقسنطينة.

ويشمل تعليق الدراسة أيضًا، الولايات الآتية:

بريكة، أفلّو، الأبيض سيدي الشيخ، قصر الشلالة، بوسعادة، مسعد، عين وسارة، بئر العاتر، القنطرة، العريشة، وقصر البخاري.