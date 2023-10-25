تعليمات بتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة بصفة عامة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد خاصة على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد خصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية، لسنة 2024.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ثمن الرئيس عبد المجيد تبون مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات.

وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.