ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأحد 12 نوفمبر2023، اجتماعا تنسيقيا، مع الإطارات المركزية للوزارة، تناول عدة محاور.

وخلال اللقاء أسدى الوزير تعليمات بتكثيف العمل الرقابي على أجهزة التدفئة المنزلية والتسخين وأجهزة كشف تسرب الغاز مع تحديد قوائم المنتجات المطابقة للمعايير عبر مخابر وزارة التجارة وترقية الصادرات ، والتنسيق مع مصالح الحماية المدينة للوقوف عن الأسباب الحقيقية لتسربات الغاز في المنازل.

كما أسدى زيتوني أيضا تعليمات بمتابعة يومية للكميات الموزعة للبقول الجافة ومختلف المواد الواسعة الإستهلاك على المستوى الوطني، وضمان التموين المنتظم في الأسواق.

وشدد الوزير على مواصلة المتابعة اليومية لعملية توزيع حليب الأكياس المدعم وفق خارطة التوزيع الجديدة، بعد تسجيل وفرته عبر مختلف الولايات، والعمل على ضمان وفرته و توزيعه في 1541 بلدية على مدار السنة.

وفي الأخير دعا المسؤول الول عن قطاع التجارة في البلاد، إلى مرافقة الخبازين من أجل ضمان توفير الخبز العادي للمواطنين، بعد تركيز بعض المخابز على تسويق الخبز المحسن.