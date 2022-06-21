تعليمات بضرورة ضمان المرافقة الشرطية الفعالة خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط

قام المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمصالحه العملياتية على مستوى ولاية وهران للوقوف على استعداد قوات الأمن الوطني عشية انطلاق الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستجرى منافساتها من 25جوان إلى 06 جويلية 2022.

خلال هذه الزيارة، حَّث المدير العام للأمن الوطني الفرق والتشكيلات العملياتية على تأدية المهام المنوطة بالجهاز على أحسن وجه، بما يضمن خدمة عمومية ترقى بمستوى الجزائر على الصعيد الدولي.

في هذا الشأن، أسدى المدير العام للأمن الوطني تعليمات وتوجيهات بضرورة ضمان المرافقة الشرطية الفعالة بهذه المناسبة.