تعليمات بمساعدة أصحاب ورشات بناء السفن عبر كامل موانئ الصيد

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أسدى الرئيس أوامر وتوجيهات حول تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري، والتي جاءت كالآتي:

– منح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية.

– التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية.

– تخفيض نسبة الضريبة، على القيمة المضافة، من 19 إلى 09 بالمئة، على المنتجات الصيدية.

– إعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا

– التركيز على تربية المائيات، والصيد في أعالي البحار، لإنعاش الإنتاج السمكي.