تعليمات رئاسية بإثراء مشروع قانون القضاء العسكري 

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تعليمات بإثراء مشروع قانون القضاء العسكري.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها وما تقتضيه، من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فسيتم تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني وتهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع الوطني.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري.

والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت.

بالإضافة الى إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.