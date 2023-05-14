تعليمات رئاسية بإقرار مزيد من التسهيلات للعائلات الناشطة في القطاع الفلاحي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروة الغابية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن ذلك يأتي في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية، التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي.

وذلك من خلال استغلال المساحات الغابية، لمضاعفة مداخيل هذه الأسر، بالطريقة المثلى، وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وعروضا تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، وآخر متعلق بقطاع المناجم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption