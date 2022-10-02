أوامر رئاسية باستراد الجرّارات الفلاحية الأقل من 5 سنوات

رخص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستراد معدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون باستراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، والذي تضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري.

وأسدى الرئيس تبون توجيهات بضرورة الإعتماد على تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير.

تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار

وفي هذا الإطار، حث رئيس الجمهورية على تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية.

وأمر الرئيس تبون تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا.

كما حث الرئيس أيضا على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.