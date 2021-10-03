تعليمات رئاسية بالعمل بالضريبة على الثروة في قانون المالية 2022

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أين شدد على ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.

كما أمر الرئيس تبون، بوضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين، بالإضافة إلى تخفيض بـعشرة(10) بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.

هذا وأسدى الرئيس توجيهات يتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.