تعليمات رئاسية بتسليط أقصى العقوبات على المتورطين في جرائم التزوير

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة.

وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أبرز الرئيس تبون أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء.

ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية.

كما شدد رئيس الجمهورية في توجيهاته على الصرامة في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.

هذا وأمر الرئيس تبون بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع هذا القانون، كما شدد على أن التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، يجب أن لا تكون على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.