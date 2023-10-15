تعليمات رئاسية بضرورة متابعة استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا بإشراف مباشر من وزير الداخلية.

وبالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، على أن تستحدث، في مرحلة لاحقة، ولايات جديدة في شمال الوطن.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أكد الرئيس أن استحداث ولايات منتدبة جديدة هدفه تعميم التنمية المحلية، وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن.

كما يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة.