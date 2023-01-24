تعليمات رئاسية لزيادة انتاج القمح من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعليمات للحكومة بمضاعفة المجهودات من اجل الزيادة في المحاصيل الزراعية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فسيتم تشجيع الفلاحين لرفع الانتاج للوصول الى 30 قنطارا في الهكتار من القمح تحقيقا للاكتفاء الذاتي في هذه المادة الاستراتيجية.

وذلك في أقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف هذا الموسم.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء،

تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما.

والثاني بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل.