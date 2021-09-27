تعليمات صارمة بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية التي تشهد أسعارها ارتفاعا قياسيا

ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماع تنسيقي مع المدراء الجهويين والولائيين للتجارة.

وحسب بيان الوزارة، فقد أسدى الوزير من خلال هذا اللقاء تعليمات صارمة تتعلق أساسا بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية بعد أن سجلت أسعارها مستويات قياسية، حيث دعا الوزير إلى ضرورة التنسيق الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين وتتبع مسار منتوج هذه المواد الأساسية انطلاقا من جنيها و إلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني .

كما أوضح الوزير أن مصالحه بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لتجريم ظاهرتي المضاربة واحتكار السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع