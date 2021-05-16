أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء تعليمات صارمة بمنع وضعيات الإحتكار ومحاربة الممارسات الهادفة لخلق الندرة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون عقب إستماعه لعرض وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح على مايلي:

– ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني.

– مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية.

– ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.