تعليمات صارمة في العاصمة

أسدى والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، جملة من التعليمات والتوجيهات بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان الكريم.

وخلال ترأسه، لاجتماع المجلس التنفيذي من أجل متابعة وضعية التحضيرات النهائية لشهر رمضان، أمر رابحي باختيار مواقع ملائمة لتنصيب مطاعم إفطار الصائم. وكذا تنصيب كافة الأسواق الجوارية المستحدثة بالمناسبة والمقدر عددها بـ20 سوق جواري يوم الاثنين المقبل كأقصى تقدير.

وبخصوص الجانب الديني، فقد أمر والي العاصمة، بتأطير عمليات تهيئة وصيانة المساجد وطلاء مداخلها ومحيطها وفرشها بالأبسطة. مع ضرورة الانتهاء من العملية قبل حلول الشهر الفضيل. وكذا توفير المصليات وتجهيزها ووضعها في الأماكن التي تتطلب ذلك على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله.

التأكيد على النظافة

وبالنسبة للنظافة في المحيط، وجه رابحي تعليمات بتكثيف عملية رفع النفايات وجمع القمامات. والتي يزيد حجمها خلال الشهر المبارك بسبب تزايد نسبة الإستهلاك. إضافة إلى تعزيز وتكثيف النظافة طيلة الشهر المبارك من طرف كل من مؤسسة النظافة وجمع النفايات المنزلية “NETCOM”. ومؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية “EXTRANET”. وتكثيف عمليات التنظيف والرش من طرف مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر لتشمل كافة الأحياء والبلديات بإقليم الولاية.

كما دعا والي الجزائر، بوضع برنامج خدمة خاص للنقل بالمترو، الترامواي، وحافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري. وتمديد ساعات الخدمة إلى الفترة المسائية من أجل توفير نقل منتظم للمواطنين طيلة أيام شهر رمضان. ودراسة إمكانية وضع مخططات نقل ملائمة من شأنها التخفيف من الازدحام المروري في الطرقات.

ومن التثقيفي الديني ورياضي، فقد أمر محمد عبد النور رابحي، بتسطير برنامج ديني وثقافي ورياضي ثري ومتنوع لفائدة الأطفال والشباب. وتنظيم مسابقات ودورات رياضية تشمل أنواع الرياضات الجماعية على غرار كرة القدم والرياضات الفردية على غرار الملاكمة. وإطلاق مسابقات فكرية، شعرية، وثقافية لفائدة الشباب، وتفعيل لجان البيئة على مستوى كل المقاطعات الإدارية، وتهيئة وتنظيف كافة المقابر على مستوى إقليم الولاية.

للإشارة، يأتي الاجتماع، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل في أحسن الظروف. ومواكبة للاستعدادات الجارية لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالتحضير الجيد لمختلف النشاطات والتظاهرات والفعاليات. حيث حضر الاجتماع الأمين العام للولاية، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون وإطارات الولاية،

وتضمن جدول الأعمال عروضا مفصلة قدمها الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية الـ14، والمدراء التنفيذيون لكل من قطاعات الفلاحة، التجارة، البريد والمواصلات، النقل والنشاط الاجتماعي والتضامن، حول الترتيبات الجارية استعدادا لشهر رمضان 1445هـ/2024 م.