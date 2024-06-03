تعليمات “صارمة” لأجل الإسراع في تجسيد مشروع تصنيع سيارات “جاك” بالجزائر

استقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وفدا عن مجمع جاك لصناعة السيارات بقيادة رئيس المجمع يانغ زينغ شو.

وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشروع تصنيع السيارات.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد استمع الوزير في بداية اللقاء، الى الإنشغالات التي لازالت تعرقل المصنع والحلول المقترحة للإسراع في التجسيد.

وبعد ذلك أسدى الوزير تعليمات صارمة من أجل الإسراع في تجسيد مشروع تصنيع سيارات جاك بالجزائر.

كما شدد عون على احترام الآجال المتفق عليها واحترام دفتر الشروط. يضيف المصدر نفسه.