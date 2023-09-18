تعليمات صارمة لإغراق السوق بمختلف البقول الجافة بكل ولايات الوطن

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا مع مدراء التعاونيات الحبوب والبقول الجافة CCLS على المستوى الوطني، خصص لضبط التحضيرات الأخيرة لحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023 و تموين السوق الوطنية بالبقوليات الجافة.

وخلال هذا الإجتماع، استمع الوزير لعرض حول وفرة البقوليات الجافة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب. خاصة في ظل حصرية استيراد البقوليات الجافة من طرف الديوان ومدى تموين كل التعاونيات عبر الوطن. كما أن الديوان لديه كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز.

حيث أسدى هني تعليمات صارمة لكل المدراء بضرورة إغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقول الجافة بصفة مستعجلة. والعمل بالتنسيق مع مدراء المصالح الفلاحية، مصالح التجارة و المصالح المختصة.وهذا بتزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، تجار الجملة و تجار التجزئة بأسعار محددة عبر كل نقاط البيع.

يشار أن الإجتماع يهدف إلى إسداء أخر التوجيهات والتعليمات الخاصة بعملية الحرث والبذر. و كذا تقييم التحضيرات القائمة ميدانيا في هذا المجال خاصة في ظل التغيرات المناخية. وارتفاع درجة الحرارة وشح سقوط الأمطار أو الجفاف في بعض مناطق الوطن.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للتذكير بكل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العمومية. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص إنتاج الحبوب. رفع المساحة المزروعة، تحسين مستوى المردود في الهكتار و كذا توسيع المساحات المسقية وتطوير هذه الشعبة على مستوى ولايات الجنوب.

جدير بالذكر، أن هذا الإجتماع تم بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين UNPAوالمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني (52 تعاونية).