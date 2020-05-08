تعليمات صارمة لبن سبعيني ونجوم البوندسليغا بعد قرار الاستئناف !!

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الجمعة أن الاحتفال بين اللاعبين بتسجيل الأهداف سيقتصر على التلامس بالمرفق والقدم فقط.

وذلك عند استئناف مباريات الدوري الألماني المقررة بداية من ال16 ماي دون حضور الجمهور.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن رابطة الدوري منعت المصافحة أو المعانقة بعد تسجيل الأهداف.

التعليمات الآخرى:

-عند إجراء أي تبديل يُحظر على اللاعبين المصافحة المعتادة في هذه العملية.

-حظر البصق على أرضية الملعب.

-يُمنع التقاط الصورة الجماعية للاعبين قبل المباراة.

-إلزام جميع الأشخاص على مقاعد البدلاء بارتداء الكمامات، مع مراعاة التباعد بين كل شخص وآخر.

-المدرب يسمح له بكشف الأنف والفم عند إصدار التعليمات.