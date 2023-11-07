تعليمات صارمة لتسليم القطب الجامعي بسيدي عبد الله في الآجال المحددة

أسدى والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، تعليمات صارمة بضرورة تسليم القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، في الأجال المحددة، وجاء هذا خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوالي رفقة رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي،لتفقد الأشغال والرتوشات الأخيرة الجاري إنجازها على مستوى القطب الجامعي والتي تخص كلية تتسع لـ 4000 مقعد بيداغوجي، مخابر الأبحاث، القرية الجامعية، إضافة إلى أشغال التهيئة الخارجية للقطب الجامعي.

وخلال هذه الخرجة الميدانية، التي تندرج في إطارالوقوف عى مدى تقدم الأشغال، استمع الوالي لعروض من طرف. مؤسسة الإنجاز وتفقد مختلف الهياكل والمرافق التي تجرى على مستواها آخر الأشغال. كما أعطى رابحي تعليمات صارمة للقائمين على إنجاز المشروع تؤكد على ضرورة تسليم المشروع. وفق آجاله المحددة، بالإضافة إلى الإسراع في وتيرة الأشغال والعمل “3*8″، طيلة أيام الأسبوع.

يشار أن القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله سيكون صرحا علميا بامتياز لما سيوفره من امكانيات. تتمثل في: 20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير، والذي سيضم مختلف التخصصات والكليات. حيث تم الانتهاء من إنجاز 04 كليات تتمثل في كل من: المدرسة الوطنية العليا للرياضيات. المدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو وتكنولوجيات النانو، المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة. والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

فيما تم انتهاء الأشغال بعديد المرافق والهياكل أبرزها: إدارة القطب الجامعي، المدرج. المكتبة الأساسية والإقامة الجامعية التي تسع لـ 11 ألف سرير.

ويذكر أن الزيارة تمت بحضور كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، مدير التجهيزات العمومية مديرة وكالة التهيئة والتعمير، ممثل عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إطارات الولاية، مؤسسة الإنجاز.