تعليمات صارمة للانتهاء من تهيئة بحيرة الرغاية في آجالها

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام الآجال المحددة للانتهاء من تهيئة بحيرة الرغاية.

ووقفت الوزيرة خلال خرجة ميدانية للجزائر العاصمة، على مدى تقدم وتيرة سير المشاريع التي تم الانطلاق في تجسيدها. سيما منها التابعة للمخطط الأخضر بحضور الوالي المنتدب للمقطاعة الإدارية لرويبة، وجميع الهيئات الفاعلة.

وإستمعت وزيرة البيئة، إلى عرض من تقديم مديرة البيئة حول مشروع تهيئة بحيرة الرغاية، حيث أكدت أن هذه الحظيرة منطقة رطبة بمعايير عالمية وتعد نموذجا للحفاظ على النظم الإيكولوجية والبيئة.

كما أسدت الوزيرة تعليمات تنص على احترام الآجال المحددة للانتهاء من تهيئة المشروع.

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