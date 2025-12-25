تعليمات صارمة لمؤسسات طب العمل

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي, لقاء تقييميا. خصص لعرض ومناقشة حصيلة نشاطات مؤسسة طب العمل “برستيماد”. وذلك في إطار متابعة أداء الهيئات التابعة للقطاع وتعزيز دورها الخدماتي. حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن سايحي استمع خلال اللقاء الذي انعقد أمس الأربعاء, إلى عرض قدمه المدير العام لمؤسسة “برستيماد”. تضمن “حصيلة شاملة للنشاطات المنجزة, حيث أبرز النتائج المحققة في إطار المهام المسندة للمؤسسة. لاسيما في مجالات الوقاية الصحية. الفحوصات الطبية الدورية والتشخيص المبكر للأمراض المهنية”.

و في هذا السياق, تم استعراض الاتفاقيات المبرمة مع عدد معتبر من المؤسسات الاقتصادية والإدارية في مجال طب العمل. إلى جانب مخطط عمل المؤسسة بعنوان سنة 2026 وما يتضمنه من محاور تطويرية, يضيف البيان.

وعقب العرض, أسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات لإطارات المؤسسة. أكد من خلالها على “ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي تعرفها المؤسسة وتوسيع نطاق تدخلها عبر مختلف ولايات الوطن. وتسريع وتيرة التحول الرقمي وكذا اعتماد التكنولوجيات الحديثة في التسيير الطبي والإداري”.

كما شدد على “مضاعفة الجهود لتحسين جودة الخدمات الطبية والوقائية المقدمة لفائدة العمال في مختلف القطاعات. تكثيف العمل في مجال التشخيص المبكر للأمراض المهنية, باعتباره ركيزة أساسية للوقاية وحماية صحة العمال. وتطوير منصات رقمية فعالة لتبادل البيانات بين المؤسسة ومختلف المتعاملين والشركاء”.

وشملت التوجيهات أيضا “إدماج تقنيات ذكاء الأعمال في تحليل المعطيات الصحية. لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة. ضمان أمن وحماية المعطيات الطبية وفق المعايير الوطنية المعتمدة في مجال حماية البيانات. تحقيق التكامل والانسجام بين الأنظمة المعلوماتية لمؤسسة طب العمل وباقي الأنظمة المعتمدة على مستوى القطاع. علاوة على تعزيز التنسيق مع المؤسسات العمومية للصحة. من أجل توحيد الجهود في مجال الوقاية من الأمراض المهنية”.

وفي الإطار ذاته, شدد سايحي على “أهمية تكريس مسار الرقمنة, من خلال تطوير أرضيات وخدمات رقمية جديدة. مع توسيع نشاطات برستيماد نحو ولايات إضافية, بما يضمن تغطية شاملة لمختلف مناطق الوطن بخدمات طب العمل. ويساهم في تعزيز الصحة المهنية والوقاية داخل الوسط العمالي”, وفقا للمصدر ذاته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور