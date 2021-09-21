تعليمات صارمة لمراقبة التجار الناشطين في مجال بيع الأدوات المدرسية

أسدى وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، تعليمات صارمة تتعلق بمراقبة التجار الناشطين في مجال بيع الأدوات المدرسية والوقوف على مدى وفرتها وبأسعار تنافسية تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن.

ويأتي هذا خلال الإجتماع التنسيقي الذي ترأسه الوزير مع مدراء التجارة الولائيين والجهويين المتواجدين عبر 58 ولاية والذي خصص لمتابعة مدى تطبيق الاجراءات المتعلقة بتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق، والاشهار بالأسعار حيث قدم السيدات والسادة المدراء حصيلة المخالفات وتدخلات أعوان الرقابة في الميدان خاصة ما تعلق بمكافحة ظاهرتي المضاربة واحتكار المنتجات واسعة الاستهلاك.