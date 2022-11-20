تعليمات لإجراء إحصاء شامل للمخاطر على البيئة

وجهت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، سامية موالفي، تعليمات للمديريات المحلية لقطاعها تقضي بالشروع في إحصاء شامل لمختلف الأخطار التي تهدد البيئة.

وأكدت الوزيرة، لدى إشرافها على دورة تكوينية لصالح إطارات مديريات البيئة عبر الوطن لإعداد استراتيجية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على ضرورة إحصاء جميع المؤسسات المصنفة وتحديد طبيعة الأخطار البيئية المحتملة.

بالإضافة إلى إحصاء جميع المؤسسات الناشئة في المجال البيئي، لاسيما الناشطة منها في الاقتصاد الدائري (التدوير) والعمل على مرافقتها والزيادة في عددها.

كما دعت موالفي إلى إحصاء جميع الفضاءات المحمية وتحديد أهم المخاطر المهددة لها و إحصاء جميع مصادر النفايات الطبية مهما كان مصدرها وجرد جميع النقاط السوداء المتعلقة بالنفايات المنزلية والهامدة والمفرغات العشوائية. وإعداد بطاقية لجميع المؤسسات الخاصة و العامة العاملة في مجال رسكلة النفايات المنزلية المختلفة.

وكشفت الوزيرة عن استحداث أرضية رقمية لتقييم المجهودات اليومية لإطارات وموظفي مديريات البيئة عبر التراب الوطني. ومتابعة مدى تحقيق الأهداف المسطرة في آجالها لإنجاح كل من عمليات الإحصاء المذكورة و مبادرة إعداد استراتيجية وطنية لحماية البيئة.