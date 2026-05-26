تعليمات لاستمرارية التزويد بالمياه وضمان مداومة فعالة أيام العيد

ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، أمس، إجتماعا تنسيقيا حيث أعطى تعليمات للوقوف على آخر التحضيرات المتعلقة بعيد الأضحى المبارك. وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، إلى جانب عدد من مدراء القطاع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة ضمان الجاهزية التامة لمنشآت إنتاج وتخزين وتوزيع المياه. وكذا منشآت التطهير، تحسبا للطلب المتزايد على الخدمة العمومية للمياه خلال هذه المناسبة. مؤكدا في ذات السياق على أهمية ضمان مداومة فعالة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى. مع المتابعة المستمرة والآنية لسير الخدمة العمومية للمياه، لاسيما ما تعلق بتوزيع المياه الصالحة للشرب.

كما أمر الوزير بتعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة وضمان جاهزيتها للتدخل في أي وقت. مع الحرص على التدخل السريع والفعّال في حال تسجيل أي طارئ أو اضطراب في التموين.

وفي ختام الإجتماع، أسدى وزير الري تعليمات بضرورة المتابعة الشخصية من قبل جميع المسؤولين لمدى استقرار الخدمة العمومية للمياه خلال فترة العيد. مع ضمان بقائهم على أهبة الاستعداد للتدخل الميداني السريع عند الحاجة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور