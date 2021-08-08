تعليمات لتسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في جيجل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة تسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجل حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية.

وياتي هذا خلال ترأسه إجتماع الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون تعليمات فيما يخص قطاع الفلاحة تمثلت فيمايلي:

– تشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا.

– إحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها ومدى ملائمة منتوجاتها لبلوغ فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية، كونها مستقبل البلاد.

– إعادة تنظيم طريقة تمويل الموّالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين.

– التوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا.

– الاستيراد الحصري لمادة القمح يكون للديوان المهني الجزائري للحبوب فقط، وذلك على إثر تسجيل عمليات تحايل.

– تسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجل حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية.