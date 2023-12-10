تعليمات لضبط برنامج ثري بخصوص الشهر الكريم

أعطى والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، تعليمات للمدراء لضبط برنامج ثري (ديني، ثقافي، رياضي وشباني) بخصوص الشهر الكريم عبر كافة بلديات الولاية.

وخلال الإجتماع الذي ترأسه والي البليدة، والمخصص للتحضير لشهر رمضان المعظم، شدد الوالي على ضرور أن يمس هذا البرنامج. كافة فئات المجتمع لاسيما العائلات الشباب، ذوي الهمم، الأطفال وبإشراك كافة الفاعلين على المستوى المحلي.

يذكر أن الإجتماع تم بحضور الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة المكلف بتسيير مصالح ديوان الوالي. مدير الشؤون الدينية والأوقاف، مدير الشباب والرياضة، مدير الثقافة، مدير المؤسسة العمومية الولائية متيجة إنارة، مدير المؤسسة العمومية الولائية متيجة حدائق.

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