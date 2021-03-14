تعليمات لضبط قائمة التلاميذ الناجحين في مختلف المستويات

وُجّهت لمديري المؤسسات التربوية في إطار التحضير للدخول المدرسي 2021 – 2022

ضبط قائمة المناصب الشاغرة في السلك الإداري والتربوي

وجّهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالشروع في عملية التحضير للدخول المدرسي 2021 – 2022، من خلال التعرف على قائمة الناجحين المتوقعة بناءً على نتائج الفصل الأول.

كما أمرت وزارة التربية، المؤسسات، بتحضير تقارير مفصلة بناءً على التقديرات المرتقبة من خلال ضبط استعداد الإجمالي على مستوى الطور الابتدائي، خاصة بالنسبة للتحضيري والسنة الأولى ابتدائي.

كما أمرت بضبط عدد التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات تتراوح بين 5 وما فوق في الفصل الأول، ثم ضبط إحصائيات التأطير التربوي الخاصة بالمناصب المالية جديدة.

وقصد التحضير الجيد للدخول المدرسي القادم، تم إخطار رؤساء المجالس بضرورة تجهيز إحصائيات بتعداد المؤطرين في المؤسسات التربوية الابتدائية التي تقع على عاتق البلدية، على غرار الأساتذة والمؤطرين، إضافة إلى تعداد التلاميذ المنتظرين السنة الدراسية المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء تحسبا لضبط الاعتمادات المالية الموجهة للبلديات فيما يخص التكفل بالمدارس الابتدائية تزامنا مع تطبيق المرسوم التنفيذي ٢٢٦ / ١٦ المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، والذي بموجبه أوكلت مهمة تسيير المدارس وصيانتها وتأهيلها والتكفل بالمطاعم للمجالس البلدية المتنخبة، إذ أصبحت وزارة التربية تتكفل بالتسيير البيداغوجي فقط، وذلك في انتظار شروع مديري التربية في تعيين مديري المدارس في مجالس التنسيق والتشاور التي أقرّها المرسوم التنفيذي سابق الذكر.

يأتي هذا في الوقت الذي خصّت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، بتعليمات صارمة تخص الجانب الإداري والتسيير البيداغوجي وتسيير الموارد البشرية والتسيير الجواري والتواصل، مركزة على ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية للتأكد من الانطلاق الفعلي للدخول المدرسي في تاريخه المحدد، وتوفر التأطير اللازم والسهر على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ.

من جهة أخرى، دعت الوزارة إلى تظافر جهود كل المتدخلين لفتح المطاعم المدرسية وتوزيع منحة 5000 دينار في آجالها المحددة، وتسخير جل الوسائل للحد من التسرب المدرسي، خاصة في الطور المتوسط، والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.